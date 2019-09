Cover settembre 2019: JPEGMAFIA

Il successo internazionale per Barrington DeVaughn Hendricks è arrivato un po’ tardi rispetto alla media d’età dei suoi omologhi. Forse perché buona parte dei rapper della sua generazione non ha alle spalle anni di servizio militare in giro per il mondo, con una parentesi addirittura in Iraq e altri anni di formazione in Kuwait, Nord Africa, Germania e Giappone. Non a caso l’album del 2018 con cui in tanti l’hanno finalmente scoperto si chiama proprio “VETERAN”. Ed è proprio nella solitudine e nella noia del servizio militare in Giappone che il giovane nato a Flatbush, Brooklyn, e cresciuto in Alabama e Louisiana, capisce di avere la stoffa per diventare un rapper.



Dalla sua ha un istinto molto sperimentale e destrutturante e un range di ascolti nel suo background che ha le sue radici nei Throbbing Gristle e nel noise degli albori. Anche per questo motivo probabilmente JPEGMAFIA è molto apprezzato in ambienti distanti dal rap.

Il trentenne, ormai stabilmente di stanza a Baltimora, aveva esordito due anni prima con “Black Ben Carson” e già si prepara al terzo album, “All My Heroes Are Cornballs”, annunciato a sorpresa con un teaser che ha diversi ospiti di lusso: James Blake, Jeff Tweedy, Flume, Channel Tres, DJ Dahi, Kenny Beats, Injury Reserve.

L’album uscirà il 13 settembre su EQT e, ne siamo certi, avvicinerà ulteriormente migliaia di inattesi estimatori tutt’altro che legati al mondo hip hop contemporaneo.

JPEGMAFIA è il protagonista della cover del mese di settembre su Facebook e Twitter.