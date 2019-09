Björk, pronta la release in VR di “Vulniculura”

Da domani secondo quanto dichiarato da Björk, “Vulniculura”, disco del 2015 che già aveva avuto una re-release per voce, viola organista (strumento progettato nientemeno che da Leonardo Da Vinci) e archi, diventerà un’esperienza in Realtà Virtuale, che comprenderà le opere video della Björk Digital Exhibition del 2016.

Secondo le dichiarazioni dell’artista islandese, la volontà di far uscire “Vulniculura” come un’esperienza VR viene dalla voglia di sperimentare sulle modalità di consumo del prodotto musicale. “Ora che i CD sono evaporati, è troppo comodo per i musicisti lamentarsi dell’assenza del formato fisico: io ho cercato di fare qualcosa di coraggioso, di sfruttare la tecnologia per il suono e il video a 360°”, questo quando detto da Björk. ““Vulnicura VR è il frutto di un lungo viaggio iniziato quando io e Andy Thomas Huang abbiamo discusso sulla documentazione di Stonemilker“, ha aggiunto, “tutto il processo è stato un’improvvisazione, ma abbiamo cercato di restare fedeli al formato”.

“Vulniculura VR” contiene i video di Stonemilker, Lionsong, Notget, Mouth Mantra, Quicksand, Black Lake e Family.