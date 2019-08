PAN resident label in Puglia a Sparks insieme a tanti altri artisti

Quest’anno in Puglia succede qualsiasi cosa. Così nel penultimo weekend di agosto una delle nostre label preferite, la berlinese PAN di Bill Kouligas, scelta come resident label dall’ambizioso SPARKS, dal 23 al 25 agosto porterà al Parco Grotte di Putignano (BA) una delle migliori dj e producer di questa generazione, Beatrice Dillon (già protagonista di uscite chiave su Hessle Audio, The Trilogy Tapes, Timedance), la giovane producer sperimentale svedese Toxe, il producer italiano della dancehall digitale destrutturata STILL. Ma ci saranno anche altri artisti di caratura internazionale come il batterista e compositore jazz Moses Boyd, il promettente Jameszoo appena approdato su Brainfeeder ad arricchire tre giorni tra musica contemporanea, tradizioni artigianali, artisti internazionali e cibo di qualità a raccontare in maniera inedita e contemporanea le suggestioni di un territorio nascosto nel cuore della Puglia.

Siamo davvero fieri di essere media partner della sesta edizione di SPARKS, il festival dedicato agli incontri virtuosi tra antiche tradizioni e futuro delle arti. Tanti i concerti, le installazioni, i laboratori per grandi e piccini, senza trascurare le molte proposte legate al cibo di qualità a KM0.

È una vera e propria rete civica e sociale quella che rende possibile la manifestazione, a partire dall’omonima associazione, con il fondamentale supporto dell’Assessorato alla cultura del Comune di Putignano, la partnership con Cantine Polvanera, De Giorgio Distribuzione, Murgella, Luisa Sposa, Woom,BCC di Castellana Grotte e Vìen. Gli altri fondamentali nodi della rete sono Traipler, Nimar Industry, Gruppo Ricerche Carsiche, L.A.B.A., Faniuolo Illuminazioni, Chiodo Fisso, Fau Festival, Resina MAG Scenografie, Coopera, Underwood Festival, Studio F-Project, Lik&Lak, Birreria OI, DSNC eSinus.



Ampio spazio, come detto, alle sonorità più innovative della nuova scena, con musicisti internazionali che hanno scelto proprio Putignano come “residenza artistica”: l’iconica etichetta tedesca PAN label, tra le più autorevoli al mondo nel campo della musica d’avanguardia, fondata dal guru greco dell’elettronica Bill Kouligas, è infatti “resident label” – cioè etichetta residente – del festival, con le attese performance di alcuni degli artisti più interessanti del movimento. A completare il cartellone i rappresentanti di una delle più consolidate realtà del clubbing italiano Fat Fat Fat Soundsystem, gli italiani Ivreatronic e Jolly Mare, e i talenti di casa: Gianni Pinto, About Blank, e gli Smashroom I Need. Sempre protagonista la musica con l’afterparty organizzato con DSNC e Mucca presso Masseria Capone e le performance di Michele Costante b2b Not Mass, Max Cyelle e Think’d e il concerto per all’alba della domenica.

Un vero e proprio festival della creatività in un contesto ambientale straordinario: Putignano diventa l’epicentro di una tre giorni di respiro internazionale, valorizzando uno dei luoghi più affascinanti della Puglia.

In questa edizione, la già suggestiva cornice ambientale del parco sarà resa ancora più suggestiva e affascinante dalle installazioni e gli allestimenti che saranno realizzati grazie alla collaborazione tra Faniuolo Illuminazioni, specializzata nell’arte delle luminarie dal 1875, Chiodo Fisso nella lavorazione di ferro e legno, Fau Festival fabbricazione e arte urbana, Resin Mag Scenografie, le istallazioni visive a cura di Alberto Zampano/Ultralow e Silvia Montevecchi, due talentuosi artisti provenienti dal vivaio di LABA e l’allestimento di Nimar.

E ancora: fotografia con il progetto site specific di Dino Frittoli e dello studio F-Project, performance di arte circense. Immancabile l’area food, animata da alcuni dei migliori produttori e ristoratori locali, e quella relax, pensata per chi semplicemente vuole cogliere il festival come un’occasione conviviale e sociale con l’allestimento curato da Coopera. Durante le serate del festival sarà possibile immergersi a 30 m. nel sottosuolo per esplorare le grotte carsiche, la cosiddetta Grotta del Trullo.

Per info, orari e aggiornamenti segui l’evento ufficiale.