Ci è sempre piaciuto il Festival Balla Coi Cinghiali se non altro per la questione che, insomma, i cinghiali sono un po’ come i nostri cugini, noi che siamo puorz.

La XIV edizione si svolgerà il 22, 23 e 24 agosto al Forte di Vinadio, simbolo della provincia di Cuneo, e avrà tra gli artisti FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, M¥SS KETA, COMANECI, 47SOUL e altri.

Tra gli appuntamenti mattutini tra musica e letteratura, un classico del Balla Coi Cinghiali, oltre al concerto “I Racconti delle Nebbie” di sabato 24 agosto con PAOLO BENVEGNÙ e NICHOLAS CIUFFERI, venerdì 23 agosto si terrà un evento legato al premio letterario Provincia cronica che quest’anno compie 11 anni; Alice Guarente e Antonio Lombardi proporranno uno spettacolo musicale e recitato che abbina i racconti e le poesie del Premio alle canzoni di Cristina Donà, Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Umberto Maria Giardini, Baustelle e altri musicisti che Provincia cronica ha omaggiato in questi anni.

Fiori all’occhiello del Festival sono la particolare cura dell’offerta enogastronomica, basata su prodotti artigianali e di qualità, e, soprattutto, il profondo rispetto dell’ambiente che lo circonda: il Balla Coi Cinghiali, infatti, si impegna a ridurre al minimo l’impatto sulla natura che lo ospita grazie alla compensazione della CO2 emessa, alla raccolta differenziata dei rifiuti, all’uso esclusivo di bicchieri in PET riutilizzabili e alla promozione della mobilità sostenibile – per maggiori dettagli:https://ballacoicinghiali.com/ ambiente/.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL BALLA COI CINGHIALI 2019

MAIN STAGE

Giovedì 22 Agosto

TEDUA

M¥SS KETA

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

CROMO

SONNY WILLA

XANAX PARTY Dj Set

Venerdì 23 Agosto

MELLOW MOOD

TAIWAN MC

ATTILA & THE BARBARIANS

GROOVE YARD SOUND

MAZ VILANDER & MAKADAM ZENA

DJ DK

Sabato 24 Agosto

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

47SOUL

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI

LOU DALFIN

TUTTAFUFFA Dj Set

LAGHETTO

Giovedì 22

LIM

ERIO

FORMS FOLLOWS

ROMEA

ALTHIA Dj Set

U ELETTRONICU

Venerdì 23

GIANCANE

IL DISORDINE DELLE COSE

IO E LA TIGRE

PIT COCCATO

BANANA JOE

SOUL FINGER Dj Set

Sabato 24

SHANDON

BARONE LAMBERTO

DISCOMOSTRO

AIDID & FRIENDS

FLYING DISK

GROOVE YARD meets DJ KAMO

RAINDOGS HOUSE CORNER

Giovedì 22

COMANECI

SHE SAID WHAT?!

DJ KELLER

Venerdì 23

ELLI DE MON

PULIN AND THE LITTLE MICE

Sabato 24

PUGILE

MANU Dj Set

