roBOt: vinci due biglietti per Khalab al Teatro Comunale di Bologna

Già ospite di ROBOT 06, Khalab torna a Bologna giovedì 13 giugno per presentare in versione live le sue suggestioni afrofuturiste. Il suono di Khalab è senza compromessi: oscuro, sciamanico, profondo e ricco di groove, punto di incontro fra percussioni africane ed elettronica colorata da vivaci pennellate jazz. Nell’estate 2018 è uscito “Black Noise 2084”, album nato da un meticoloso lavoro di ricerca, selezione e campionamento compiuto nell’archivio del Royal Museum For Central Africa di Bruxelles, e che ospita al suo interno collaborazioni con musicisti e produttori del calibro di Moses Boyd, Shabaka Hutchings e Clap! Clap!. Il disco ha raccolto recensioni entusiaste da numerosi media del settore, come ricordiamo BBC, NTS Radio, Dj Mag e The Wire. Maestri di cerimonie saranno i nostri resident RBT Sound System.

Terrace fa parte di Bologna Estate 2019 (info qui), il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

