I Mass Gothic hanno partecipato – lo scorso 10 agosto – al SPF30, la festa che ha celebrato i 30 anni della Sub Pop, il che è normale visto che il loro ultimo album “I’ve Tortured You Long Enough” è uscito il 31 agosto 2018 appunto su Sub Pop.

Già finiti in una nostra Top 7 settimanale di inizi maggio, anche il nuovo video del duo newyorkese porta in territori dark-pop gotici che ci piacciono.

(Paolo Bardelli)