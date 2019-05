Leaftape Experience, un’immersione tra natura ed elettronica

Dieci artisti, cinque giorni, il bosco toscano e un’insaziabile fame di sperimentazione sonora.

Dal 21 al 25 Maggio 2019 prenderà forma la prima edizione di Leaftape Experience, un viaggio nella pura composizione corale in cui dieci artisti da tutto il mondo si lasceranno contaminare a vicenda nell’esplorazione del suono. In un casale immerso nei boschi toscani, a Marliana in provincia di Pistoia, prenderà vita un album di musica elettronica prodotto collettivamente, che sarà poi distribuito in tutto il mondo e stampato in edizione limitata in formato audio-cassetta. Durante la residenza artistica verrà girato il videoclip di uno dei brani prodotti, che verrà distribuito prima dell’uscita dell’album. Le giornate di sperimentazione libera e jam sessions saranno invece trasmesse in live streaming sui canali social del progetto e si potranno seguire unicamente in diretta (Facebook, Instagram). Leaftape Experience nasce con la voglia di scoprire e creare nuovi stili, sonorità inaspettate e collaborazioni artistiche innovative: ognuno dei protagonisti è infatti specializzato in un particolare genere di elettronica nell’ottica di una fusione pura. Gli artisti Alla prima edizione di Leaftape prenderanno parte: Victor Novak ( Bruxelles, elettronica), Foam ( Shangai, tech house), Deltacut ( Milano, drone/ambient ), Ed Mud ( Pompei, ambient), Freak Slug ( Londra, psychedelic pop/new wave), Random Name (Como, downtempo), Midsun ( Lecco, trance/ ambient ), Vosm ( Como, techno) e altri/e due artisti/e che saranno selezionati/e attraverso un contest di produzione. Pitch the Noise Pitch the Noise nasce come etichetta discografica indipendente, ma diventa presto un progetto artistico, un canale di comunicazione, aggregazione e collaborazione, un ponte tra arti sonore e visive in continua espansione. Si propone di unire le diverse arti, visive, interattive e sonore, attraverso i artisti e attraverso collaborazioni con scultori, pittori, illustratori, grafici e fotografi. Pitch the Noise Records è un’etichetta contemporanea e innovativa, specializzata in musica elettronica, che nasce dalla necessità di dare visibilità globale agli artisti che uniscono diversi generi musicali, creano nuove sonorità, nuove classificazioni e tipologie di elettronica, sperimentando con strumenti classici e sintetizzatori. La filosofia si basa sull’interazione di più mezzi di composizione e produzione, su una costante attenzione e cura per tutti i suoni, studiati e creati con qualsiasi strumento, sia analogico sia digitale. Tutte le info: FACEBOOK | SITO WEB Leaftape Experience è supportata da Nono modular, Birrificio Vetra, Special Waves, Tribal Service e Thc Events, Etc.