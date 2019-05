Flying Lotus e Denzel Curry riprendono “Black Ballons” per “Flamagra”

Hype per la prossima uscita di quel genio di Flying Lotus ne abbiamo? Il producer losangelino, dopo aver esordito il mese scorso con uno skit inquetante (con tanto di apparizione surreale di David Lynch) e il primo singolo in compagnia di Anderson .paak, “More” (con video diretto di Shinichiro Watanabe, che forse ricorderete per Cowboy Bebop), rilascia un altro singolo tratto “Flamagra”, il nuovo disco in uscita domani.

Anche in questo caso la situazione è, diciamo, particolare. “Black Balloons Reprise”, che vede il rapper texano Denzel Curry alla voce, è letteralmente il reprise del singolo “Black Balloons” dello stesso Curry uscito insieme al suo ultimo disco “TABOO” lo scorso anno.

Sperando che FlyLo si misuri anche al microfono resuscitando il suo alter ego rapper Captain Murphy, non vediamo l’ora che arrivi domani per sentire interamente “Flamagra”