Coucou Chloe fa uscire un singolo e annuncia il nuovo EP

Dal mio primo incontro con Coucou Chloe sono caduto in una sorta di ipnosi e fascinazione. Per chi non la conoscesse, riporto un commento trovato su Internet, forse il più sul punto che mi sia mai capitato di incontrare: “C.C. è la versione per adulti di Billie Eilish”.

Forse il paragone è un po’ forzato e potrebbe sembrare fuorviante, ma la giovane producer del collettivo NUXXE ha già fatto uscire un bel numero di EP e tracce interessanti, quindi prestare orecchio. Quasi a sorpresa, ha annunciato ieri su Instagram l’uscita del suo nuovo EP “Naughty Dog” con tanto di link al nuovo brano “Silver B” disponibile sulle piattaforme di streaming.

“Naughty DOg” esce venerdì 31 Maggio, ascolta qui “Silver B”.