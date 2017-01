Gemma Ray in Italia a febbraio

Il suo album non c’è piaciuto molto (leggi la recensione del nostro Franza), ma Gemma Ray rimane un’artista ancora da approfondire. Se non altro per il genere che frequenta, un noir elegante, che non è così usuale.

La cantante londinese sta terminando un lungo tour mondiale, che si concluderà proprio in Italia, e dove presenterà appunto i brani di “The Exodus Suite” pubblicato a Giugno 2016.

Ecco le date del tour:

Martedì 7 febbraio ‐ LIVORNO, Ex Cinema Aurora

Mercoledì 8 febbraio ‐ SORA (FR), Deliri Café Bistrot

Giovedì 9 febbraio ‐ CAMPOBASSO, Brickout

Venerdì 10 febbraio ‐ NAPOLI, Mamamu

Sabato 11 febbraio ‐ AVELLINO, Godot Art Café

Domenica 12 febbraio ‐ ROMA, Le Mura