Nails and Castles, 7 tracce che hanno ispirato “Still Chasing You”

I Nails and Castles sono un duo milanese (Marco Chiodi e Stefano Castelli) che ha recentemente dato alle stampe il suo primo LP “Still Chasing You”, su Prismopaco Records. Per capirli meglio, e dunque comprendere meglio le ispirazioni dietro a brani come “Uncovered Lies” oppure “Shame”, ci siamo fatti raccontare direttamente da loro le 7 tracce hanno ispirato questa loro prima fatica.

Talking Heads – Burning Down the House

Uno dei più grandi singoli di una delle nostre maggiori influenze di sempre.

Crystal Castles e Robert Smith – Not in love



Ai primi abbiano parzialmente copiato il nome, al secondo qualche linea melodica (grazie). Insieme sono una bomba tra post punk synth pop e darkwave

Buzzcocks – Harmony in my head



Una delle band più pop (in senso buono) del punk 77. Influenti per tutta la musica inglese degli anni successivi. Energia incredibile e attitudine indimenticabile

The Unicorns – Jellybones



Direttamente dalla Montreal dei primi 2000: Lo-fi indie pop, emo, synth matti e un disco solo prima di sciogliersi. Leggende contemporanee

The postal service – Such great heights



Pezzo incredibile, il prefetto incontro tra indie rock e synth pop. É grazie a loro che abbiamo iniziato a giocare con Fruity Loops anni e anni fa

Pixies – gouge away



Giro di basso killer e ritornello incazzato. Li scegliamo in rappresentanza del nostro lato più “sporco”

Depeche Mode – policy of truth



Ci piace il loro saper essere pop ma comunque oscuri mischiato al loro essere transgenerazionali. Ci Influenzano sia per l’utilizzo dell’elettronica che per le linee melodiche e interpretazione.