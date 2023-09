La Top 7 della settimana (#36, 2023)

7. La live session di Alfa Mist agli Invada Studios

Alfa Mist porta agli Invada Studios di Bristol alcuni brani del suo ultimo album “Variables” dando vita a una vibrante mezz’ora di nu jazz e hip hop.

6. Il ritorno di Marika Hackman

“No Caffeine” è il titolo del nuovo singolo di Marika Hackman che esce dopo quattro anni dal suo ultimo album. In realtà il titolo non è che una voce nella lista delle cose che Marika elenca nel testo del brano per evitare di avere degli attacchi di panico, rivolgendosi contemporaneamente all’ansia come se fosse un partner abusivo. Nel video, co-diretto insieme a Natàlia Pagès Geli, le immagini sullo sfondo ruotano vorticosamente intorno a Marika a ricreare quel senso di disorientamento.

5. La stripped version di “Dream Of You” di Puma Blue

Uno dei brani migliori del nuovo album “Holy Waters” ripreso nelle sale del KOKO di Londra.

4. Mercury Prize 2023

Ezra Collective portano a casa il Mercury Prize come miglior album del 2023. Qui sotto, oltre alla loro, anche alcune delle altre migliori performance della serata.

3. JID e Lil Yachty alias BlakkBoyz

I due rappers più hypati dell’ultimo anno uniscono le forze per due tracce, “Half Doin’ Dope” e “Van Gogh”, di cui l’ultima ha anche un video.

2. Il nuovo video di Slauson Malone 1

Jasper Marsalis, alias Slauson Malone 1, è pronto per il suo debutto su Warp previsto per il 6 ottobre con l’uscita del nuovo album ‘EXCELSIOR’. Gran curiosità anche per il suo passaggio in Italia al prossimo Club To Club. Nel mentre c’è una nuova anticipazione dall’album, “New Joy”, con un video co-diretto da Parker Corey dei By Storm (precedentemente noti come Injury Reserve) nel quale in mezzo a frenetici close-up di pezzi di batteria e di auto troviamo sketch di animazione e Slauson intento a performare uno spaghetti mukbang. Attitudine perfetta per un artista Warp.

1. Il video di Lee Hardcastle per TeeF (NSFW)

Lee Hardcastle è un clay animator famoso, oltre che per la sua bravura, anche per la violenza dei suoi contenuti che in passato hanno reso alcune sue opere molto virali. Autore di film e cortometraggi, Hardcastle non è nuovo neanche nel mondo dei videoclip avendo già lavorato tra gli altri anche con Sufjan Stevens e Portugal The Man. Ma, laddove con loro si tratteneva ancora, adesso molla totalmente le briglie con un nuovo video davvero bellissimo ma estremo che coniuga splatter, violenza, sesso esplicito, fetish vari e olocausti assortiti. A beneficiare di tutto questo candore è TeeF, rapper inglese uscito dal collettivo Tonga di Murkage Dave e di Mike Skinner aka The Streets. “Millennium Earl Too Again” è il singolo che prelude al nuovo progetto di TeeF appropriatemente intitolato “All Hell Rise”.