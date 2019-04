“Blue Gene Stew”, disco d’esordio del supergruppo Wolfmanhattan Project

La In The Red Records pubblica oggi 26 aprile “Blue Gene Stew”, disco di debutto degli americani Wolfmanhattan Project, supergruppo garage rock formato da Bob Bert (Pussy Galore, Sonic Youth, Chrome Cranks, Lydia Lunchs Retrovirus ), Mick Collins (Gories, Dirtbombs) e Kid Congo Powers (Gun Club, Cramps, Pink Monkey Birds).

Dopo il singolo d’esordio del 2015, “Smells Like You”, arriva quindi un album vero e proprio : dieci brani sghembi, sbilenchi, grezzi con un’anima selvaggia, rock’n’roll e sfumature noise, no wave.

Un trio di musicisti – tutti e tre scrivono, cantano e suonano – con la voglia di divertirsi e far divertire.

(Monica Mazzoli)