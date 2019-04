“MU!”, nuovo album per i russi Gnoomes

Il 31 maggio la Rocket Recordings pubblica “MU!”, terzo album dei russi Gnoomes, che a inizio carriera avevano coniato per se stessi la definizione di stargaze (crocevia tra psichedelia, kraut e shoegaze) e adesso stanno sempre di più allargando il proprio spettro sonoro : dopo la meditazione elettronica della Kosmische Musik di “Tschak“ (2017) e l’acid techno di “SAUNA” (2019), album in solitaria di Pavel Fedoseev [aka KIKOK], il gruppo racconta di voler ritornare a un suono più caldo e meno sintetico, glaciale, “abbiamo deciso di rendere questo disco più live e meno elettronico”. E decide di

Il titolo “MU!”, che richiama la tradizione Buddhista Zen, sottolinea lo spirito spirituale del nuovo lavoro discografico, anticipato dal brano “Sword In the Stone”.

(Monica Mazzoli)