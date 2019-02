MACE e Ckrono collaborano con Mc Bin Laden per “Vroom Vrau”

MACE e Ckrono hanno collaborato con Mc Bin Laden per il pezzo “Vroom Vrau”. Il pezzo è un manifesto di stile della scena funk brasiliana di cui Jefferson Cristian do Santos de Lima (aka Mc Bin Laden) è esponente. Il video del brano è girato nello slum di San Paolo, luogo simbolo di quello che è considerato il Baile Funk brasiliano.

MACE è uno dei più importanti produttori di rap in Italia, è il nome che sta dietro a artisti importanti come Marracash, Guè Pequeno, Salmo, IZI, Noyz Narcos, Ckrono, artista fiorentino di origini giapponesi è uno dei producer europei considerato tra i pionieri del global bass e del tropical bass sound. In molti l’hanno scoperto con l’irresistile collettivo Balera Favela.

Qui potete ascoltare il brano: