I Mini Dresses pubblicano un nuovo estratto da Heaven Sent

“Heaven Sent” sarà il titolo del secondo album dei Mini Dresses, band ancora poco conosciuta al pubblico italiano nonostante un interessante primo disco. Siamo sicuri che questo lavoro da sophomore regalerà più di qualche soddisfazione al trio.

Nella giornata di ieri è uscita una piccola anticipazione del disco, è stata infatti pubblicata la meravigliosa “The One Who Heard You”.

La canzone è importante per capire, a primo impatto, lo stile del trio di Boston che si dedica a costruire un’impalcatura rock delicata e soft, ma con una personalità decisa e forte.

La parola chiave per iniziare a immergersi in un mondo come quello dei Mini Dresses è sicuramente eleganza.

Heaven Sent uscirà il 22 marzo.