Mira Calix, “rightclick”. Il video.

L’ultimo “vero” album di Mira Calix è “Eyes Set Against the Sun” (2007), e sono trascorsi più di dieci anni. Da allora l’artista della Warp si è dedicata alle sonorizzazioni di installazioni ed esposizioni, con un focus sulla strumentazione classica. Il suo progetto più recente è stata l’installazione sonora di “Beyond the Deepening shadow” alla Tower of London (per commemorare il centenario del termine della Prima Guerra Mondiale), che si è svolta dal 4 all’11 novembre e ha visto oltre 300.000 visitatori.

Ora torna con un nuovo EP il cui titolo, nonché traccia principale, “Utopia”, fa da colonna sonora al film “Random Acts” scritto e diretto dallo scrittore Adam Thirlwell (uscito il 6 dicembre 2018). La Calix dice che “utopia è un luogo immaginario o uno stato delle cose in cui tutto è perfetto”.