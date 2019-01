Cresce l’attesa per “Bubble Gum” dei De Staat

Se il buongiorno si vede dal mattino, i singoli già estratti dal prossimo “Bubble Gum” fanno propendere per un album di peso, non di quelli che lasciano indifferenti.

Il quintetto olandese dei De Staat ha infatti condiviso sia il primo coinvolgente “Kitty Kitty” (vedi news), il secondo saltellante “Mona Lisa”, “I’m Out Of Your Mind” e ora anche della più atmosferica “Phoenix”.

“Bubble Gum” è in uscita il 18 gennaio 2019 su Caroline International, e i De Staat saranno in Italia per un unico concerto il 18 Febbraio 2018 al Circolo Magnolia di Milano, probabilmente da non perdere.