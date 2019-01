Steve Gunn il vagabondo

Steve Gunn sta, a poco a poco, diventando un punto di riferimento per gli amanti di un certo rock a stelle e strisce. Nel 2016 gli dedicammo pure la cover mensile per il suo “Eyes on the Lines” che segnava il suo passaggio in Matador Records.

E in questo 2019 bissa sempre con Matador: è atteso per venerdì 18 gennaio il suo nuovo “The Unseen In Between” da cui ci possiamo ascoltare “Vagabond”, roadsong dal piglio deciso seppure in punta di piedi, tra il migliore Kurt Vile, l’aspetto sognante dei Teenage Fanclub e i deserti di Tom Petty.