JAMES BLAKE, “Assume Form” (Polydor, 2019)

“It is only ever a good thing to talk about what is on your mind (…) The road to mental health and happiness, which I feel so passionately about, is paved with honesty”: potrei scrivere che la recensione del nuovo album di James Blake inizia e finisce con queste sue parole, scritte sul suo profilo Twitter a qualche giorno di distanza dal lancio del primo brano estratto “Don’t Miss It”, e sarebbe di sicuro la scelta più gentile e rispettosa che potrei prendere. “Assume Form” è infatti che il racconto di come il producer inglese sia arrivato ad una nuova, sofferta e per certi versi insperata serenità emotiva e personale.

Una specie traguardo, che arriva a otto anni di stanza dal suo esordio discografico, quasi a chiudere un cerchio: ed è proprio da quel disco uscito nel 2011 – l’omobimo “James Blake” – che forse vale la pena iniziare a scrivere di questo nuovo “Assume Form”. Sono le copertine dei due album a raccontarci molto: nel primo, il volto di Blake è deformato da sfumature e doppie esposizioni, come a nascondere la sua vera identità; sulla copertina dell’ultimo disco invece il suo volto è ritratto senza filtri, in una posa del tutto naturale, quasi rilassata. Qualcosa è cambiato.

Cosa? Per rispondere a questa domanda può essere necessario qualche ascolto, ma la risposta è inconfondibile, celata lungo le canzoni e attraverso le liriche: James Blake si è innamorato. “Assume Form” è il racconto di una persona che ha conosciuto l’amore. In tutta la sua durata il disco emana infatti un inedito e sorprendente calore umano, una sensazione di serenità ontana da quelle tormentate costruzioni eteree e sapientemente artefatte che hanno reso il producer inglese uno degli artisti più importanti di questo decennio. Non che la dimensione umana mancasse del tutto nei suoi tre lavori precedenti – la pacca emotiva di pezzi come “Retrograde” e “The Wilhelm Scream” – ma qui è decisamente tutto molto più a fuoco, pulita da quel sapiente lavoro di dilatazioni, frammentazioni e sintetizzazioni che invece hanno contraddistinto gli album usciti fino ad ora.

Come in “James Blake”, “Overgrown” e “The Colour In Anyhting”, anche in “Assume Form” c’è un cuore che pulsa: l’elemento di novità è che Blake non cerca più di nasconderlo dalle intemperie del mondo esterno. C’è la volontà di mostrarsi come artista – e come uomo fatto di carne e sentimenti – nella sua forma corporea più onesta e concreta: è lui stesso a dirlo nella title-track, che è anche non a caso la prima del disco, quando il verso “I wanna assume form, I’ll leave the eather” interrompe un ondivagare di sinistre tensioni sonore e apre ad un finale che abbraccia, caldissimo, l’ascoltatore. In quel momento, James Blake sta salutando il James Blake che riusciva a congelarci le emozioni in cubetti di ghiaccio bollenti: quello che si presenta ora è un uomo che ha scoperto la necessità di uscire allo scoperto.

In questo senso, esemplari sono alcuni passaggi del disco: la devozione che si prova nei confronti della persona che si ama contenuta in “Into the red”, gli zuccherosi sample e il ritornello continuo di “Can’t believe the way we flow”, forse il momento più arioso e spensierato dell’album, quella serenata di “I’ll come too” che boh a me fa pensare al Frank Ocean che rifà “Moon River” e anche “Power On” per come racconta delle serenità che si prova nel ripensare alle persona che si era prima di diventare sé stessi. In quei brani le liriche si amalgamano tra loro, trascendendo i confini delle canzoni: quello che abbiamo nelle orecchie, alla fine dell’album, è il racconto, uno solo, di una maturazione che è prima umana e poi artistica – e del senso di meraviglia che genera nell’autore. “Can’t believe the way we live together” è la sorpresa di scoprirsi amati e innamorati, “I’ve nothing to lose with you / I’m in that kind of mood” è la serenità di chi riesce a raccontare i suoi sentimenti senza paura, “I thought I might be better dead, but Iwas wrong” è la frase di chi ha capito tutto dalla vita.

“Assume Form” è insomma il disco con il quale James Blake dichiara di conoscersi davvero: è una presa di coscienza non solo legata ai sentimenti, ma anche alla produzione prettamente sonora. Al suo interno infatti non ci sono solo le meravigliose ballatone che l’hanno reso l’artista che è, ma c’è spazio anche per alcuni episodi in cui le collaborazioni e le sperimentazioni black prodotte finora (Kendrick Lamar, Beyoncé, RZA, Chance The Rapper…) arrivano finalmente a compimento: i beat notturni di “Mile High”, il pezzo realizzato con Travis Scott e Metro Boomin, contiene forse una delle frasi liriche-chiave del disco, “Lesson’s always there / That Lessi s always more / When you’re alone with me”; i battiti ansiogeni su cui è costruita “Tell Them” sono impreziositi dal canto allucinato e sofferto di Moses Sumney; “Where’s The Catch?”, prodotta a quattro mani con Andre3000, mette in scena tensioni emotive inframmezzate dai disillusi flow cadenzati dal tuttofare di Atlanta. Nel pacchetto dei featuring va annessa anche “Barefoot in the park”, con l’astro nascente del new-flamenco, Rosalìa: un mix sensuale e perfettamente riuscito.

Poi c’è “Don’t Miss It”, il singolo uscito la scorsa estate, forse il brano più maturo ed intenso di tutta la sua produzione, forse il brano senza il quale questo album non esisterebbe. La voce di Blake incespica incerta nella stesura degli errori commessi finora, delle leggerezze, delle sofferenze represse e dei futili sollievi utilizzati nel tempo per nascondere le debolezze. Un momento a dir poco toccante, nel quale sembra quasi che Blake si rivolga a sé stesso, per mettersi in guardia dalla persona che potrebbe diventare.

Un disco sull’accettazione, sulla comprensione, sul coraggio, sull’amore. Se prendiamo per vero il paradosso che si cambia proprio nel momento in cui si capisce come si è fatti, possiamo dirlo con sicurezza: dopo “Assume Form” James Blake sarà un artista nuovo.

81/100

(Enrico Stradi)