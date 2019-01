Gianni Maroccolo feat. Edda, online il video di “L’altrove”

Gianni Maroccolo (ex Litfiba, CSI, PGR, Marlene Kuntz) ha pubblicato da poco il primo volume di “Alone”, il disco perpetuo che si è prefissato di realizzare in uscite semestrali nei prossimi anni. Da questa prima uscita, è stata selezionata “L’altrove”, realizzata con la voce di Edda, come primo singolo accompagnato da un video con le animazioni di Michele Bernardi e Marco Cazzato.

“Tu sei tempesta e tu sei l’urlo del vento. Tu sei la sterminata distesa nella quale vaghi da tempo immoto, tu sei la neve e tu sei il muschio che rigoglioso ricopre la terra. Tu sei l’acqua che si insinua sotto la sua superficie, tu sei il suo respiro, il suono che ne scaturisce. Tu sei un piccolo possente bue muschiato, sei l’universo che lo ospita, tu sei qui e tu sei Altrove.” Così scrive il critico musicale e scrittore Mirco Salvadori nel racconto che accompagna il video.

Potrete ascoltare questo e gli altri pezzi tratti da Alone vol. 1 in occasione delle due presentazioni fissate alla FLOG di Firenze, il 2 Febbraio, e al Circolo dei lettori di Torino il 5 Febbraio.