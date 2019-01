I Life’s Track tornano con un 7″ sulla nuova label ODL

Herve Conti aka Herva e Marco D’Aquino tornano con due tracce inedite: “Anything Else” e la b-side “Through The Spaces” pubblicate dalla nuova label romagnola ODL, un’etichetta dall’attitudine freeform che ispeziona e ricombina il concetto più weird e astratto del clubbing.

I Life’s Track ci avevano lasciato nel 2015 con “Venere”, uscito su Bosconi Records, dopo una serie di singoli ed EP pubblicati da giovanissimi per la label fiorentina, e con il 12″ “Smell Of Sanctity”, uscito sulla Black Opal della britannica Opal Tapes, dove avevano messo in mostra l’estroso talento di producer dal gusto analogico e psichedelico, molto abili nel rimescolare house e techno attraverso uno spettro molto vario di influenze e ispirazioni ghetto, acid, techno, dub, electro.

Nelle due tracce i due continuano questo affascinante e imprevedibile percorso da acid house destrutturata fino agli scenari avant R&B e a tratti “afro-futuristi” della b-side, accompagnati dalle voci di Mar G, già presente in “Hyper Flux”, l’esordio su Planet Mu di Herva.

Il 7″ di “Anything Else”, uscito il 14 gennaio su un vinile blu scuro con una cartolina suonabile e la b-side, è la quinta uscita ufficiale di ODL (Offshore Drilling Limited) dopo quelle con Dj Iodosan, Luar Domatrix, la colonna sonora di “Rotten Romagna” di M.A. Spaventi e la “tape natalizia” con volti noti e inediti della scena underground, come Heith di Haunter Records, il resident di Club Adriatico Bangutot, Blastah, Guenter Raler, Primordial Ooze, Zeemo.