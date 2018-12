Raffaele Concollato Awards 2018

Non è stato facile lo confesso. Il 2018 musicalmente ha dato molto ma non è rimasto abbastanza per riuscire a fare delle scelte veramente convincenti. Come dicono alcuni ‘tanti undicesimi posti’. Diversi album sotto le aspettative nonostante la qualità non hanno superato il livello medio delle attese.

Al posto degli ultimi cinque della classifica ci sarebbero potuti stare altrettanti album con pari merito ma ho preferito deviare e percorrere una strada tra il tradizionale e il coraggioso. Il risultato finale vede dei nomi stranoti, almeno per chi segue certi tipi di musica.

Il coraggio di Adrianne Lenker dei Big Thief di uscire con un album solista, difficile, sgraziato ma incredibilmente potente, il classicismo senza tempo dei Buffalo Tom che al pari dei Jayhawks(undicesimi anche loro) sembrano non cambiare una virgola ma è sempre diverso e la totale dissonanza dei Low sempre cento passi davanti a tutti.

Per le prime posizioni non c’è molto da dire: Jeff Tweedy esplode dopo un paio di prove (anche tre) non proprio da ricordare, J Mascis fa l’album definitivo del nuovo indie-folk, gli Any Other, nella speranza che Adele non si faccia prendere da facili entusiasmi, sono un’enorme patrimonio, come i Calibro 35 del resto.

Jurado è amore completo, non sbaglia un disco da un po’ e continuo ad apprezzare tutto quello che fa.

Infine Olafur Arnalds, che mi fa sempre emozionare e amando l’Islanda ogni volta risento dentro i fiordi e le distese di lava con il vento in faccia: emozione pura.

Aggiungo un breve elenco degli undicesimi classificati: Eels, Spiritualized, Nils Frahm, Courtney Barnett, William Fitzsimmons , Kurt Vile, Ex:re (Elena Tonra dei Daughter).

Segnalo un EP che in quanto tale non era possibile metterlo in classifica: Boygenuis

La top Ten: