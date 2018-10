[Video] Laibach, “My Favorite Things”

Noi di Kalporz ai Laibach abbiamo persino dedicato uno speciale, in quanto gli headliner Juodaragis Festival – The Blackhorned Moon Festival 2016. Stiamo parlando forse della più importante band slovena, una band che fin dagli anni ’80 affronta argomenti politici e dal lato provocatorio di una inconscia tendenza degli uomini a sottomettersi al potere. Ne sappiamo qualcosa in questo attuale momento storico…

Il nuovo singolo dei Laibach, attualmente su Mute Records, è una bella song nickcaviana con echi di Faith No More, orchestrale e con un coro di bambini che sottolinea una atmosferica parte mediana.

Il loro nuovo album si intitola “The Sound of Music” e uscirà su Mute il 23 Novembre 2018.

(Paolo Bardelli)