Covo Club annuncia il primo ospite di Inverno Fest #4: Preoccupations

È con molto piacere che annunciamo la nostra collaborazione con la quarta edizione di Inverno Fest, il festival invernale del Covo Club di Bologna. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il locale bolognese metterà in scena una due giorni di concerti che promette di essere parecchio interessante.

Il primo nome appena annunciato sono i Preoccupations, band che qui su Kalporz seguiamo praticamente da sempre, e che non vediamo l’ora di rivedere live. Il cartellone completa del festival uscirà man mano, ma intanto segnatevi la data: 8 e 9 febbraio.