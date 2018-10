[Sunday Breakfast] After-hours

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Assenza inspiegabile quella dei Velvet/Lou Reed fin’ora per questa rubrica. Rimediamo subito. Niente “Sunday Morning”, la conoscete tutti a memoria. Niente “Afterhours”, troppo telefonata. Ho scelto per questa settimana “Candy Says”, uno dei miei brani preferiti dei VU. Lou Reed, che forse non era un Artista (quelli con la A maiuscola, con una visione totale dell’atto creativo) ma sicuramente un signor musicista, sapeva che ogni momento, ogni pensiero, ogni mood, ha un suo corrispondente musicale. La domenica è anche tempo di riflessioni, ma quando si lascia a briglia sciolta il cervello c’è sempre un fantasma in agguato. Sappiate prendere il bello, che per le paranze c’è sempre tempo.

Qui sotto trovate la playlist Spotify con tutte le uscite di Sunday Breakfast, per le vostre domeniche mattina e tutti i momenti di relax da accompagnare con un po’ di musica