La Top 7 della settimana (#41, 2018)

Nella settimana in cui non si è parlato d’altro che dell’assurdo monologo di Kanye West nell’ufficio di Donald Trump, ci ricorderemo per fortuna anche di altre cose.

7. I Death Cab For Cutie risuonano tutto “Translatlanticism” a Chicago

6. Il “throwback” anni 90 di Charli XCX e Troye Sivan

5. Il poema postumo di Leonard Cohen su Kanye West

4. La “piano version” di “Savior” di St. Vincent

3. Il ritorno di Mick Jenkins

2. L’esordio di Nazar su Hyperdub.

1. Inossidabile Missy Elliott agli AMA