La festa dei dieci anni della Mexican Summer

Ad agosto abbiamo festeggiato anche noi i 30 anni della Sub Pop. La scorsa settimana abbiamo dato la notizia delle iniziative per i 10 anni della Captured Tracks. Ci piacciono queste occasioni, che danno la possibilità di guardare indietro a cosa di buono sia uscito negli ultimi anni.

Come per la Mexican Summer: l’etichetta, nata nel 2008 dalla Kemado Records e con sede a Brooklyn, che si è evoluta dalle pubblicazioni iniziali di vinili a tiratura limitata fino ad arrivare alla scoperta di diversi musicisti (250 uscite in catalogo) oltreché allo svolgimento di Marfa Myths, un festival annuale di musica, arti visive e film a Marfa, in Texas.

Per celebrare i primi dieci anni di vita, Mexican Summer ha in cantiere due iniziative: la prima è l’uscita – il 19 ottobre – de “A Decade Deeper”, una compilation con inediti dei suoi artisti, tra cui è già ascoltabile la splendida “Il Sogno Di Monica” di Arp.

La seconda iniziativa è un grande happening sabato 17 novembre 2018, presso il centro culturale non profit Pioneer Works, nel quartiere di Red Hook a New York City, un evento che durerà tutto il giorno con i concerti della maggior parte dei suoi artisti e djset.

Auguri Mexican Summer!

Featuring:

Ariel Pink

Allah-Las

Tonstartssbandht

F.J. McMahon w/ Quilt (1st ever NY performance)

Jess Williamson

Drugdealer

Jefre Cantu-Ledesma

Part Time (performing music from What Would You Say? + PDA )

Pill

Arp

+ Very special guest !

DJs:

Cate Le Bon

Photay

Ben Steidel

Freak Terrains

+ more