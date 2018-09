The Crispies e il loro “guitar-beats-bastard”

Che oramai sia tutto un melting pot lo si sa, gli steccati tra i generi sono totalmente saltati e i Crispies da Vienna lo stanno ulteriormente a dimostrare. Anche “in provincia” rispetto “all’Impero” (inteso in senso musicale, dunque States, Inghilterra ed Australia), si incontrano queste proposte che stanno al limite tra il rock ed il rap. The Crispies infatti mixano l’intero spettro della moderna musica urbana, da Diplo a Tyler The Creator fino a Lil Peep, con il garage rock ispirato a Ty Segall e Wavves.

Il risultato, come dicono loro, è un “guitar-beats-bastard” che in ogni caso non può che essere la contemporaneità.

The Crispies sono Tino Romana (vocals), Rob Wolfe (guitar), Parsa Sarraf (bass), e Peter (drums).

