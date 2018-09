La Top 7 della settimana (#36, 2018)

Ecco qualche bel momento musicale capitato nella settimana in cui abbiamo scoperto di essere composti per il 90% d’acqua e di avere ancora bisogno di Pupo per stare calmi.

#7. Gli Ezra Collective duettano con Jorja Smith

Loro sono uno dei nomi di punta della new wave di jazz inglese, lei una delle voci più interessanti nel vastissimo panorama di pubblicazioni R&B odierne: dall’incontro tra giovani talenti come gli Ezra Collective e Jorja Smith non può che uscire qualcosa di buono, come questo singolo a sorpresa, “Reason in Disguise”.



#6. Paul McCartney è vivo e lotta insieme a noi

Nonostante i 76 anni sulle spalle e una carriera che possiamo definire “discreta”, Paul McCartney è più attivo che mai. Partecipa a show televisivi, parla ancora di Beatles e John Lennon nelle interviste e, soprattutto, pubblica nuovi album: ecco “Egypt Station”, fresco di stampa.

#5. Childish Gambino cammina al tramonto in “Feels Like Summer”

L’audio di “Feels Like Summer”, nuovo brano di Donald Glover , lo conoscevamo già. Ora è arrivato anche il video: Childish Gambino, in una versione cartoon creata dall’illustratore Justin Richburg, cammina lungo una strada popolata da colleghi rapper, tra i quali compaiono gli Outkast, un Kanye West in lacrime e Future che fugge in bici da Drake. Come è stato per This is America, sul web già brulicano interpretazioni e fantasiose teorie sul significato del video.



#4. Tornano i Subsonica

A quattro anni da “Una nave in una foresta”, tornano a farsi sentire i Subsonica col primo singolo estratto dal nuovo album “8”, come il numero di album pubblicati dal 1997 ad oggi dalla band torinese.



#3. Ariana Grande coverizza Thundercat

Pochi giorni dopo essersi esibita alla cerimonia funebre di Aretha Franklin con “Natural Woman”, per la gioia di tutti Ariana Grande s’è lanciata in un’altra cover. Nella Live Lounge di BBC Radio1, la popstar ha cantato “Them Changes” di quel pazzo di Thundercat ed il risultato non è niente male.



#2. Un po’ di Italia nella colonna sonora del prossimo FIFA

Se da una parte non ce la caviamo granché con i piedi ultimamente, ci sono buone notizie sul fronte nazionale italiana/ FIFA. Saranno inseriti ben due artisti azzurri nella colonna sonora del videogioco di calcio firmato EA Sports di prossima uscita: Ghali e gli Husky Loops. Come vedete, tra Young Fathers e Courtney Barnett, il trapper e la band bolognese sono in buona compagnia, all’interno di una OST che negli anni è diventata un culto anche per chi non ha mai preso in mano un joystick.

#1. Thom Yorke in ciabatte sul tappeto (profondo) rosso

Il frontman dei Radiohead ha pubblicato il primo estratto dalla colonna sonora di “Suspiria“, remake diretto Luca Guadagnino del classico dell’horror, che uscirà per XL Recordings a fine mese. Una bellissima ballata al pianoforte che ci fa finalmente dimenticare l’abbinamento completo blu e ciabatte col quale Thom Yorke ha deciso di presentarsi sul red carpet della Biennale di Venezia.