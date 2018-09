[Sunday Breakfast] A warmer morning

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Vorrei svegliarmi con la voce calda di Tirzah che mi rassicura che sarà una bella giornata e che andrà tutto bene. Ma anche se riesco ad agguantare una brioche alla crema ed una buona tazza di latte caldo è uguale, in fondo siamo ragazzi semplici, è quasi autunno e comincio ad andare sotto le coperte. Cominciamo ad aver bisogno di un bonus calore, fisico o morale, in tutti i momenti.

Qui sotto trovate la playlist Spotify con tutte le uscite di Sunday Breakfast, per le vostre domeniche mattina e tutti i momenti di relax da accompagnare con un po’ di musica