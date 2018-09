[Esclusiva] I Need A Plastic Face, “Somehow You’re Happy”

Un flauto desolato suona su immagini di paesaggi campestri al crepuscolo o poco prima dell’alba (non si capisce bene). Disegna spirali ipnotiche, finché da capolino una voce soffusa, che entra educatamente prendendosi piano piano sempre più spazio, mentre un tappeto di organetto ovattato ammorbidisce i contorni melodici del brano. A tratti sembra di sentire i primi The XX, e infatti la parte nostalgica di noi si emoziona un pochino, ma gli autori assicurano che dentro al loro suono c’è molto di più. “Somehow You’re Happy” è il nuovo brano degli I Need A Plastic Face – duo torinese e nuova leva in casa La Barberia Records – e oggi è in anteprima qui su Kalporz.

Se vi piacciono, potete già acquistare il primo disco “Knick Knacks” (che poi, come funziona in casa La Barberia, non è un disco ma una cassettina): basta un clic qui.