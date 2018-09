Aurora D’Amico, sette date in UK

Nell’epoca dell’itpop ci sono ancora cantautori italiani che guardano fuori piuttosto che al nostro (piccolo) mercato.

Come la cantautrice palermitana Aurora D’Amico, che presenterà il suo primo Lp dal titolo “So many things” in sette date nel Regno Unito.

Il genere della D’Amico non è particolarmente innovativo, trattandosi di un pop-rock alla Elisa prima maniera e stile Suzanne Vega, ma – come sempre – la bontà o meno di un progetto non è dato dalla sua novità in sé bensì dalla qualità dei pezzi, e su questo la D’Amico dà discreti feedback. Come in “Human Being”:

Aurora D’Amico nel 2013 è stata studentessa del Berklee Music College a Boston, e nell’aprile del 2016 ha fatto uscire il primo EP intitolato “Barefoot”, prodotto e registrato in Inghilterra da Nathan Mackenzie. A inizio 2017 è entrata nel roster dell’etichetta 800A Records e ha avviato con Fabio Rizzo (Alessio Bondì, Fabrizio Cammarata, Nicolò Carnesi, Dimartino) la produzione del suo primo long playing, “So Many Things”, uscito nel febbraio 2018 e da cui è stata estratta anche “Oceans Between Us”.

Le date in UK:

7 ottobre – The White Rabbit di Brighton

12 ottobre – Salt Cafè, Bristol

14 ottobre – The Bath Brew House, Bath

15 ottobre – LS6 Cafè, Leeds

23 ottobre – West Street Live, Sheffield

24 ottobre – Leaf, Liverpool

31 ottobre – The Barn Meanwood, Leeds

(Paolo Bardelli)