Skepta live in Italia per una data unica

Il principale esponente del grime rap inglese, Skepta, sarà finalmente in Italia in data unica al Magnolia di Milano il primo Dicembre.

Mentre noi ancora aspettiamo il seguito del fortunatissimo “Konnichiwa”, LP del 2016 con il quale il rapper ha conquistato il pubblico di tutto il mondo ed il britannico Mercury Prize, Skepta ha comunque pubblicato nell’ottobre 2017 l’EP “Vicious” (in cui commentava il suo rifiuto all’offerta di diventare membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, una delle più alte onorificenze UK) e fatto qualche apparizione come featuring, come nell’ultimo lavoro di A$AP Rocky.

