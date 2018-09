Disco_nnect, dieci anni di musica senza compromessi a Firenze

Sono stati dieci anni vissuti intensamente quelli che l’associazione fiorentina Disco_nnect si appresta a festeggiare alla Limonaia di Villa Strozzi, il prossimo venerdì 14 settembre. Dieci anni impiegati a promuovere i fenomeni più alternativi, radicali e influenti della scena musicale internazionale: dagli LCD Sound System a Tim Hecker, da Grandmaster Flash ad Alessandro Cortini dei Nine Inch Nails, da Lee Scratch Perry a James Ferraro , da Shackleton a William Basinski. Grazie a questo impegno anche Firenze figura ormai sulla mappa delle città interessanti per la nuova scena musicale, riuscendo a ramificare la propria attività anche a Milano, Venezia e Bologna.

E se l’ispirazione principale si rifà alla prima scena underground ‘No’ di New York, l’attitudine è quella di una vasta indagine nell’ambito delle sottoculture: sia quelle storicizzate che quelle fluide del presente digitale. Castelli, musei, studi d’artista, gallerie, teatri, cinema, auditorium e club sono state, di volta in volta, le ambientazioni ideali per dj set, live, installazioni, sfilate di moda e performance di artisti, designer, musicisti e creativi di altra natura che stanno declinando al futuro la creatività multimediale contemporanea. Un ruolo chiave lo hanno avuto le varie collaborazioni, dai grandi festival internazionali a brand e gallerie e musei d’arte contemporanea.

Per festeggiare questo intenso decennio, domani sera alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze si presenterà una line-up di tutto rispetto per questo evento speciale: si aprirà con le sonorità sperimentali in chiave elettro-acustica di Koolmorf Widesen, il musicista fiorentino che sta facendo parlare di sé per il progetto Musica Automata, e con la performance multimediale di DJ Balli, l’estroso funambolo di Sonic Belligeranza. Il dj set “from dub to club” di Andrea Mi farà da apripista al live della francese Coucou Chloe, la nuova eroina della trap, molto nota sulle passerelle della moda internazionale, mentre la chiusura dancefloor sarà appannaggio del local hero Herva, forte delle uscite sulla prestigiosa etichetta inglese Planet Mu, e del greco Bill Kouligas, il guru della sperimentazione europea a rappresentare la sua Pan Recordings, una delle etichette discografiche più influenti degli ultimi anni.

Non possiamo che augurare il meglio a questa associazione, garanzia di qualità negli ultimi dieci anni e per la quale speriamo in un decennio ancora più glorioso.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’evento facebook: https://www.facebook.com/events/2002252923347285/