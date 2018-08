Il nuovo singolo di Kurt Vile è il regalo de la rentrée

Che poi succede che uno è intento a mangiare l’anguria sotto l’ombrellone e ritorna Kurt Vile e manco ce se ne accorge.

“Loading Zones” è il nuovo singolo del nostro amato Kurt che era atteso alla prova del ritorno dopo che il duo Barnett-Vile un po’ di critiche se l’era preso. La Barnett ha superato alla grande il piccolo passo falso, come se la cava Vile? Non è certamente l’ora di dare risposte definitive, per quelle attendiamo l’album intero, intanto si può dire che “Loading Zones” è meno sornione, più deciso e finanche più veloce.

(Paolo Bardelli)