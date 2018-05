Torna la giungla a Brescia, torna MusicalZOO

È ormai qualche anno che MusicalZOO si ritaglia un suo spazio tra i più importanti festival italiani, e anche la prossima edizione, la decima, in programma al Castello di Brescia (ma non solo) dal 18 al 22 luglio, promette parecchio bene. Oltre alla musica, con una line-up dall’attitudine volutamente contemporanea che trovate elencata più in basso, quest’anno l’offerta di MusicalZOO si espande anche dal punto di vista turistico, concretizzando il concetto di festival come motore economico che molti cercano di realizzare in Italia. Qui sotto tutte le info sintetiche, anche se la lista degli artisti si arricchirà nei prossimi giorni: per sapere i dettagli – tipo biglietti, pacchetti, ecc ecc – c’è la pagina Facebook o il sito.

Mercoledì 18 luglio

Han, Rusty Brass Band

Giovedì 19 luglio

Coma_cose, Myss Keta, Yombe, Bruno belissimo dj set, Iseo & Dodosound, Angelo Sicurella, The Atheist

Venerdì 20 luglio

Dengue Dengue Dengue, Lakuti, Dj Khalab, Hit-Kunle, Mùsica Mata, Kumbane’, Maga Bo

Sabato 21 luglio

Nathan Fake, Call Super, Not Waving, Mulai, Lndfk, Superinvaders, Baransu, Andrea Zanetti (redrum)

Domenica 22 luglio

MZoo ten years party (w/ Rehab, Bragging, Milkshake, Pipeline Sound, Giunta Lovva Sound), Typo Clan, Storm