[Playlist] I 7 brani della vita di Marco Ancona

Seconda uscita di Marco Ancona intitolata “Per le strade di nessuno” prodotto per XO la factory/Cabezon Records, con un video diretto da Piernicola Mele,

Con questo nuovo lavoro Marco Ancona prosegue il suo percorso in quella ricerca sonora di matrice indie-rock supportata da testi dal carattere visionario che lo hanno costantemente contraddistinto nei suoi precedenti progetti.

.

Il brano è un tentativo di esortazione ad accorciare quelle distanze di carattere sociale e culturale che caratterizzano i nostri tempi. Distanze apparentemente enormi che ci dividono e ci alienano all’interno di spazi, luoghi e tempi in realtà molto vicini, si legge nel testo che accompagna il video.

Tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale, è attivo dalla seconda metà degli anni 90, ha dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona, Fonokit, tutti e tre progetti molto apprezzati dalla critica e premiati dal pubblico con i quali ha pubblicato diversi lavori e tenuto innumerevoli concerti.

Per l’occasione ci ha regalato una playlist dei 7 classici che lo hanno ispirato nella sua lunga e coerente carriera artistica: