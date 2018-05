[Playlist] I 7 brani del momento di Lucia Manca

“La distanza e la vicinanza, l’assenza e la presenza. Difficile separarle nelle diverse fasi della vita, spesso tenute insieme dal piacere, estetico ed esistenziale, della malinconia”. “Maledetto e Benedetto” è il nuovo album dell’artista salentina Lucia Manca, uscito oggi venerdì 4 maggio per Malinka Sound/peermusic.

Nelle otto canzoni dell’album, Lucia fa rivivere in un nuovo contesto contemporaneo ed estremamente personale atmosfere che ricordano la grande epopea delle colonne sonore del cinema italiano, firmate da immensi compositori come Piero Piccioni o Piero Umiliani, e della library music, con un’interpretazione vocale degna erede delle migliori voci pop della canzone nostrana e internazionale.

Il suo album d’esordio omonimo – prodotto da Giuliano Dottori degli Amor Fou – è uscito nel 2011 ed è stato poi remixato da alcuni tra i migliori producers italiani (Populous, Indian Wells, Flowers Or Razorwire). Lucia è stata anche la voce di “Hotel Riviera” di Jolly Mare, ha accompagnato Populous dal vivo nel tour di “Night Safari” e ha collaborato con Gianluca De Rubertis (Il Genio).

In che modo la tua esperienza al fianco di Populous, che seguiamo da sempre e che è un tuo amico di vecchia data, ti ha aiutato a crescere musicalmente?

Sì, per me era la prima volta che partecipavo attivamente ad un progetto di elettronica, stilisticamente lontano da quello che avevo sempre fatto. Mi sono misurata con un live, quello di Night Safari, che era prodotto molto bene e che mi ha permesso di suonare su palchi importanti. E ’stato molto stimolante e ovviamente mi aiutata ad acquisire maggiore sicurezza. Poi quando hai la possibilità di andare in giro con persone con le quali condividi un sacco di interessi è ancora meglio.

Pensi che negli ultimi anni nel Sud Italia ci sia una rinascita musicale?

Sì, ma non credo che sia qualcosa da attribuire solo a questo periodo in particolare. C’è sempre stato un po’ di fermento al Sud, forse dovuto anche allo stile di vita particolarmente “lazy” che si sposa benissimo con la creatività. Forse negli ultimi anni i social hanno permesso di colmare in parte il gap che c’è tra chi decide di vivere e fare musica al Sud rispetto a chi sta a Milano per esempio, parlando in termini di pubbliche relazioni, promozione ecc… Inoltre in Puglia da qualche anno possiamo ammirare alla riuscita di bellissimi Festival che sono nati grazie alla lungimiranza di alcuni promoter, supportati anche dal sostegno della Regione Puglia, che non è sempre scontato purtroppo, come nelle altre regioni d’Italia.

Con chi ti piacerebbe fare un featuring?

Calcutta e Sufjan Stevens

E ora i 7 brani del momento suggeriti da Lucia Manca:

1. Zacari, Babes Wodumo & Kendrick Lamar, “Redemption” (Black Panther OST)

2. Kali Uchis, “In My Dreams”

3. Beach House, “Woo”

4. The Internet, “Roll (Burbank Funk)”

5. Sufjan Stevens, “Mystery of Love” (Call Me By Your Name)

6. Gus Dapperton, “Amadelle With Love”

7. Superorganism, “Something For Your M.I.N.D.”