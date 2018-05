[#tbt] Minipop, nei meandri del nostro animo

Ci sono situazioni che ti rimangono dentro, e che ci si porta avanti senza che lo si decida consciamente. E così succede anche per la musica. Prendiamo i Minipop: li vidi una sera di maggio 2008 alla Arlene’s Grocery di Stanton St., a NY, in una settimana fitta fitta di concerti nella Grande Mela, e non mi piacquero particolarmente. Però erano indubbiamente catchy, le melodie immediatissime rimanevano in testa. Così quell’estate li ascoltai, qualche volta.

E oggi posso dire che in questi dieci anni li ho sempre portati dentro: quella sera a NY avevo stravisto per un’altra band, i Chewing Pics, ma chissà perché i Minipop sono sempre qui, anche oggi, che rifanno ciao con la manina, mentre dei Chewing Pics avevo dimenticato l’esistenza prima di rileggere il report di quella settimana.

Il nostro animo percorre dei sentieri che nemmeno noi conosciamo.

(Paolo Bardelli)