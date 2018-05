La Top 7 della settimana (#19, 2018)

Sette cose che non dovevate perdervi questa settimana, tutte in un unico articolo.

#7 Cinque anni dopo, il nuovo disco degli Arctic Monkeys

L’ultimo album, AM, risale al lontano 2013. Per questo disco, Alex Turner ha detto di aver lasciato da parte la chitarra per scrivere i nuovi pezzi al pianoforte.

#6 Il concerto di un artista misterioso sul lungomare a Napoli, questo mercoledì

ci da lo spunto giusto per parlare dei Nu Guinea, un duo napoletano dal groove incredibile. Il loro ultimo disco, Nuova Napoli, è uscito da un po’ e di recente è disponibile anche su Spotify.

#5 Questa sudatissima esibizione degli Shame per KEXP

Non c’è molto altro da dire, davvero. 30 minuti di fuoco in regalo dagli Shame.

#4. La playlist dell’Ortigia Sound System 2018

L’anno scorso siamo stati all’Ortigia Sound System e ci è piaciuto parecchio. Questa settimana, è stata annunciata la seconda tornata di nomi, tra cui spiccano gli Hot Chip in un’inedita versione “megamix”. In aggiunta, è stata pubblicata una playlist di anteprima al festival, che potete ascoltare su Spotify.

#3 Due nuovi brani da Mac De Marco

Recentemente, si è tenuto il MET Gala, manifestatosi nei feed dei social network di tutti attraverso i particolari abiti dei partecipanti. Mac De Marco, per l’occasione, ha scritto due brani con l’aiuto, tra gli altri, di Peter Sagar e Colin Caulfield, membri rispettivamente di Homeshake e Diiv. “She’s my sweet” e “Fuck the Toronto Raptors” mostrano la vena più ironica e “spensierata” del nostro Mac, che dedica una canzone all’eliminazione dai playoff NBA della sua squadra del cuore.

#2 Il mio grosso grasso nuovo singolo dei Death Grips

Il trio rap/hardcore sperimentale più pazzo d’America è finalmente tornato. Sabato scorso i Death Grips hanno pubblicato “Streaky”, il primo singolo tratto dal loro sesto disco, “Year of the Snitch”. Non è ancora stata annunciata una data d’uscita, purtroppo; nel frattempo, potreste distrarvi guardando il video, tra lucine e coriandoli.

#1 Car Seat Headrest al Jimmy Fallon

Will Toledo aka il mio eroe indie rock è stato per la seconda volta al Jimmy Fallon Late Show, questa settimana. Per l’occasione, lui e il suo gruppo hanno suonato “Bodys” in quattro minuti, nonostante il brano ne duri quasi sette.