I Primitive Art in uscita su Arcola, storica sub-label di Warp

Tornano finalmente i Primitive Art che il 22 giugno pubblicheranno il nuovo “Crab Suite” su Arcola, storica sub-label di Warp rilanciata quest’anno dopo quattordici anni di silenzio.

Così dopo Lorenzo Senni diventato uno dei nomi di punta di Warp, un altro progetto nato in Italia, ma da sempre apprezzato e seguito soprattutto fuori dai nostri confini, guadagna i giusti riconoscimenti internazionali con una delle label contemporanee più prestigiose e si prepara a presentare il disco con uno show al Creepy Teepee Festival di Kutná Hora in Repubblica Ceca a luglio e al MoMa PS1 di New York a settembre.

Il duo formato dal producer Matteo Pit, co-fondatore e direttore artistico di Club Adriatico, e dal vocalist colombiano Jim C. Nedd, che di recente ha co-diretto insieme a Invernomuto “PICO Un Parlante de Africa en America”, documentario sulla tradizione dei soundsystem colombiani, aveva esordito nel 2013 con “Problems”, uscito su Hundebiss, la label di Simone Trabucchi aka Still.

Il primo estratto dei quattro brani che compongono “Crab Suite”, tutti registrati nel 2015 e completati nel 2016, si intitola “Sequrity” e si avventura negli elusivi e oscuri panorami tipici dei Primitive Art, tra “dub apocalittico”, meditazioni ambient e desolanti visioni post-industriali.