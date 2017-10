“Vacanza”, guarda il nuovo video dei Gomma

“Vacanza” è la sintesi di un tour che ci ha portato per un po’ lontani dalle nostre vite. Quando ti accorgi che qualcosa non sta andando come vorresti a volte la cosa migliore è smettere di sbatterci la testa contro, andare via o, più semplicemente, “prendersi una vacanza”. Con queste parole i Gomma, che abbiamo incontrato e intervistato prima dell’estate, presentano il video di “Vacanza”, brano che anticipa il prossimo EP della band campana di V4V esplosa all’inizio del 2017 con l’album d’esordio “Toska”.

Tra i credits del brano, registrato da Andrea Sologni dei Gazebo Penguins e masterizzato da Andrea Suriani, spicca il violino di Nicola Manzan (Bologna Violenta).