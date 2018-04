L’arcipelago della Banda Rulli Frulli

Abbiamo parlato in tempi non sospetti della Banda Rulli Frulli (era il 2014) perché conoscevamo il progetto e lo apprezzavamo sia nei suoi termini artistici che umani (il gruppo è formato da oltre 70 tra bambini, adolescenti, abili e diversamente abili).

La notizia di oggi è che la Banda Rulli Frulli si prepara a una nuova release: è in arrivo il sesto album, in uscita il 5 maggio 2018, “Arcipelago”, anticipato oggi dal primo video omonimo con le voci di Tommaso Cerasuolo (Perturbazione) e Cristina Donà e per la regia di Diego Gavioli.

Una canzone sinuosa e dai tratti quasi orientali.