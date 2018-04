Arca, Jamie XX, Laurel Halo, Sampha: VIVA! Festival porta la Puglia in Europa

Per una settimana la Puglia porterà l’Italia al centro della scena europea ed internazionale. Anche quest’anno VIVA! Festival, infatti, fa sul serio e, grazie a Club To Club e Audi, dal 4 all’8 luglio accoglie in Valle d’Itria un cast davvero d’eccezione tra artisti di punta della scena elettronica internazionale, intesa sempre più a 360 gradi, e variazioni al tema davvero sorprendenti.

Dopo la prima travolgente edizione dello scorso agosto spiccano in cartellone il prediletto di Björk e Kanye West, Arca, la voce black più calda del momento, Sampha, il dj dei festival per eccellenza, Jamie XX, l’inossidabile Goldie in un “Blue Note Set” e due dei nostri producer britannici preferiti, Laurel Halo e Call Super.





Ma non finisce qui. Nei quattro scenari previsti (i trulli di Alberobello mercoledì 4 luglio, una masseria di Ostuni il 5, il centro storico di Martina Franca il 6 e il sito archeologico di Egnazia nella lunga notte conclusiva tra 7 e 8 luglio) si alterneranno pulsioni house classiche (Anthony Naples, The Black Madonna, Rudan), pulsioni techno poco inclini al compromesso di derivazione electro/industrial (KÀRYYN, Helena Hauff, Not Waving), quelle dai rimandi dubstep/dance hall(Equiknoxx con Shanique Marie, Still), deviazioni sperimentali (Carla Dal Forno), contaminazioni mediterranee (Nicola Conte & The Spiritual Galaxy, Nu Guinea) e world (Awesome Tapes From Africa). Sorprende infine l’inclusione in cartellone di due nomi di estrazione punk/dark-wave come gli Iceage e John Maus, giusto per non farsi mancare nulla. La line-up non è ancora definitiva, c’è anche un nome in cartellone cancellato ad hoc, tra Laurel Halo e Nicola Conte, quindi pensate a qualcosa che inizi per L, M, N per provare a indovinare.

Molti di voi forse non avevano mai sentito parlare di Valle d’Itria, prediligendo altre aree più costiere e trendy della Puglia da bere estiva, ma fidatevi che ne vale davvero la pena. Se non vi fidate, potete guardare questo video curato da Sky Arte e iniziate a dare un’occhiata a voli e treni: VIVA! Festival è a solo un’ora da Bari.

Per info e aggiornamenti su biglietti e nuove conferme seguite la pagina Facebook e l’evento del festival.