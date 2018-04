La Top 7 della settimana (#17, 2018)

Una settimana vissuta nella spasmodica ricerca di convergenze ha visto poi convergere le due Coree. Il mondo è così e in fondo ci piace. Ah, poi si riuniscono gli Abba e c’è Kanye che pubblica cose interlocutorie. Ma ne parleremo più in là. Intanto…

#7. The Internet, nel senso del collettivo.

Un ritorno in piena regola del gruppone di LA con dentro tutto il funk di cui hai oggettivamente bisogno. Si chiama “Roll (Burbank Funk)”.

#6. L’electro soul made in NA di Yombe.

Abbiamo amato all’istante l’album GOOOD. Questo è il nuovissimo video per “My Veins Are Roads”. Fred e Cyen in forma perfetta.

#5. Vincenzo Salvia patrimonio della nazione.

Italo Disco, Outrun e affini. Probabilmente nessuno tratta oggi la materia come la sa trattare lui. Ma forse neanche ieri, sai. Questa è “Endless Roads (part 1)”

#4. Da Young Widows a Jaye Jayle.

Il passo è lungo. Dalla band madre post-hardcore al folk blues oscuro messo in piedi in solitaria. “Ode To Betsy” è il pezzo in questione.

#3. Dico solo Oneohtrix Point Never.

Autotune, accessibilità a tratti e qualche sano disturbo che rimette le cose al loro posto. Il nuovo video di Daniel Lopatin è “Black Snow”.

#2. Bruno Belissimo dell’altro mondo.

Il Cile, la Pampa, il funk senza confini di Bruno Belissimo. E di “Ghetto Falsetto”, l’album da cui è tratta “La Pampa Austral” parleremo molto presto, qui.

#1. Il film di Janelle Monàe.

La nostra “copertina” di Aprile si fa addirittura film. “Dirty Computer” svelato un pezzo dopo l’altro con immagini e colori che manco Bollywood.