[Sunday Breakfast] Non ci puoi fare niente, è domenica

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

La Domenica è l’unico giorno della settimana di cui abbiamo una definizione. Il giorno in cui il Signore si è riposato dopo aver dato inizio all’esistente. Nel senso, all’alba dei tempi ci sono stati sei giorni, e poi: LA DOMENICA. E se addirittura Dio si è riposato, beh chi siamo noi per fare di più… pazienta. La vita è uno schifo? Non ci puoi fare niente, di domenica. La consapevolezza della propria infelicità prende la forma di una bolla ovattata, nemmeno troppo scomoda. Come questo pezzo strafamoso dei Radiohead.

Buona Domenica. Fatevi una tisana.

(Bube Mannocci)