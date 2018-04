IndieRocket Festival 2018

Il Festival pescarese annuncia altri quattro ospiti che si vanno ad aggiungere ai già annunciati Ron Gallo, a Rival Consoles (fresco di release su Erased Tapes Records), al trio afro dub blues Benin City, alla West African bass del duo berlinese Africaine 808, alla psichedelia a tinte mediorientali dei Phoenician Drive e al producer ghanese Dj Katapila.

In particolare ci saranno i newyorkesi We Are Scientists con il nuovo album “Megaplex” in uscita il 27 aprile, il post punk elettronico con venature kraut dei cinesi Re-TROS da Pechino, band di culto in Oriente, vantano un debutto in collaborazione con Brian Eno e le aperture dei tour europei e asiatici di Depeche Mode e The XX, la super band Dirtmusic usciti a gennaio su Gletterbeat Records con l’ottimo “Bu Bir Ruya” in collaborazione con il musicista turco Murat Ertel dei Baba Zula, i californiani The BellRays , garage-soul ad alta intensità che ha conquistato anche la storica Alternative Tentacles.

IndieRocket Festival XV18

29,30 Giugno & 1 Luglio

Parco Di Cocco, Viale Pindaro – Pescara

INGRESSO LIBERO FINO ALLE 21:00

Abbonamento Sostenitore 30 €: https://goo.gl/Wr1eN2

3 Days Pass + Bags/T.shirt + Tessera Associazione



VENERDI 29 GIUGNO:

WE ARE SCIENTISTS – RON GALLO – THE BELLRAYS –

PHOENICIAN DRIVE

more t.b.a.

SABATO 30 GIUGNO:

RIVAL CONSOLES – BENIN CITY – Re-TROs

more t.b.a.



DOMENICA 1 LUGLIO:

DIRTMUSIC – AFRICAINE 808 – DJ KATAPILA

more t.b.a.

IndieRocket Festival è organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Pescara e dall’Associazione IndieRocket, con il contributo di Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo.

http://bit.ly/IRF18_Tickets