Il rapper irlandese Rejjie Snow ha presentato il suo primo LP “Dear Annie”, uscito quest’anno su 300 Entertainment, con un’apertura d’eccezione, come Wiki, fondatore della formazione hip hop newyorchese dei Ratking, reduce dall’ottimo “No Mountains In Manhattan”.

In apertura l’esordio dal vivo del duo Santii (ve li abbiamo presentati qui) che proprio con Rejjie Snow hanno registrato il brano di debutto “OUTSIDER”.

Rejjie Snow

Wiki

Santii