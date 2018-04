Non si può non pensare a Washed Out, ascoltando il primo singolo d’esordio di Bear With Me.

Sembra passata una vita, e invece era soltanto l’inizio di questo decennio…

Bear With Me è il cantante/tastierista/bassista Thorbjørn Kaas, attivo nella scena di Aarhus, in Danimarca.

“After Me” è una canzone eterea che smussa l’ambientazione dreamy con l’incedere convinto di un basso prepotente.

Molto, molto bella.

(Paolo Bardelli)